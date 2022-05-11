Восстановление работы Rutube после DDoS-атаки может занять более недели – эксперты

На восстановление российского видеохостинга Rutube потребуется больше недели. Как сообщили в компании, для расследования хакерской атаки и устранения ее последствий привлечены несколько экспертных команд. При этом технические специалисты утверждают, что исходный код доступен, библиотека цела.

Российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании кибератаке. Было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии, а также 90% резервных копий. Но, как утверждают специалисты, получить доступ к видеоархиву хакерам не удалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.