Московская компания разработала бесконтактную зарядку

Столичная компания разработала бесконтактную зарядку, которую в перспективе смогут использовать и для электромобилей. Провода и разъемы не будут использоваться, а скорость полной загрузки аккумуляторов увеличится.

Электромобильная промышленность – это одна из областей, где столичные компании смогли достигнуть рекордных результатов за последние годы. Подробнее о том, когда бесконтактные зарядки появятся на московских улицах, – в эфире телеканала Москва 24.