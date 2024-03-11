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11 марта, 23:30

Технологии

Московская компания разработала бесконтактную зарядку

Московская компания разработала бесконтактную зарядку

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Столичная компания разработала бесконтактную зарядку, которую в перспективе смогут использовать и для электромобилей. Провода и разъемы не будут использоваться, а скорость полной загрузки аккумуляторов увеличится.

Электромобильная промышленность – это одна из областей, где столичные компании смогли достигнуть рекордных результатов за последние годы. Подробнее о том, когда бесконтактные зарядки появятся на московских улицах, – в эфире телеканала Москва 24.

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