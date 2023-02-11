В Google заявили об угрозе чат-ботов с искусственным интеллектом. Старший вице-президент компании Прабхакар Рагхаван заявил, что машина создает крайне убедительные тексты, которые при этом иногда не имеют вообще никакой связи с действительностью.

Эксперты в области IT предполагают, что это явный намек на творение компании OpenAI, чье детище – CHatGPT – буквально взорвало индустрию создания контента и уже работает в поисковой системе Microsoft.