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В Google заявили об угрозе чат-ботов с искусственным интеллектом

В Google заявили об угрозе чат-ботов с искусственным интеллектом

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В Google заявили об угрозе чат-ботов с искусственным интеллектом. Старший вице-президент компании Прабхакар Рагхаван заявил, что машина создает крайне убедительные тексты, которые при этом иногда не имеют вообще никакой связи с действительностью.

Эксперты в области IT предполагают, что это явный намек на творение компании OpenAI, чье детище – CHatGPT – буквально взорвало индустрию создания контента и уже работает в поисковой системе Microsoft.

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