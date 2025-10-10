Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 15:15

Технологии

Робот с робособакой появились возле станции московского метро "Менделеевская"

Робот с робособакой появились возле станции московского метро "Менделеевская"

Зумеры стали делать пранки с помощью ИИ, чтобы разыграть родителей

Новости регионов: челябинских школьников сняли с поезда в Самаре из-за кишечной инфекции

"Техно": как китайские врачи лечат переломы с помощью укола

Аудиосообщения в столичном беспилотном трамвае озвучили с помощью ИИ

Остановки в столичном беспилотном трамвае начал объявлять нейроголос

Новости Московского транспорта

Новая функция для владельцев Android-смартфонов появилась в приложении "Метро Москвы"

"Новости дня": нейроголос будет объявлять остановки в беспилотном трамвае в Москве

"Техно": в РФ смарт-кольца стали популярной альтернативой смарт-часам

В центре Москвы возле станции метро "Менделеевская" появился робот, выгуливающий на поводке робособаку. Искусственный пес вел себя как настоящее животное: нетерпеливо семенил на месте и периодически пытался ускориться, в то время как его спутник не успевал за ним.

Техно-дуэт сразу привлек внимание прохожих, многие из которых доставали телефоны, чтобы заснять сюрреалистичное зрелище. Владелец роботизированной пары остался неизвестным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиигородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика