Робот с робособакой появились возле станции московского метро "Менделеевская"

В центре Москвы возле станции метро "Менделеевская" появился робот, выгуливающий на поводке робособаку. Искусственный пес вел себя как настоящее животное: нетерпеливо семенил на месте и периодически пытался ускориться, в то время как его спутник не успевал за ним.

Техно-дуэт сразу привлек внимание прохожих, многие из которых доставали телефоны, чтобы заснять сюрреалистичное зрелище. Владелец роботизированной пары остался неизвестным.

