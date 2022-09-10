Система онлайн-голосования в Москве отразила свыше 5 тыс хакерских атак

В первый день выборов в Москве система дистанционного голосования отразила свыше пяти тысяч хакерских атак. Об этом заявили в Общественном штабе. 10 сентября электронные бюллетени продолжат выдавать.

Как проголосовать онлайн? И насколько надежны все эти технологии? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

