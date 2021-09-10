В России начали проверять документы на транспортное средство по QR-коду

В России инспекторы ГИБДД начали проверять QR-коды вместо бумажных документов на машины. Водителям для этого необходимо скачать мобильное приложение "Госуслуги. Авто". После авторизации в нем загрузятся данные СТС из реестра транспортных средств в необходимом виде.

До конца года система будет работать в тестовом режиме, поэтому инспектор вправе потребовать и бумажный документ. А позже в новом приложении можно будет оплачивать штрафы или записываться на замену водительских прав. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.