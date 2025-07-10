В России произошел сбой в Системе быстрых платежей

Пользователи Системы быстрых платежей (СБП) по всей России столкнулись с перебоями при переводе денег. Клиенты банков сообщают о невозможности провести транзакции, у некоторых возникают сложности и с работой мобильных приложений.

В Национальной системе платежных карт объяснили, что сбои связаны с техническими проблемами у провайдера. В результате операции обрабатываются дольше обычного. О сроках восстановления сервиса обещают сообщить дополнительно.

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