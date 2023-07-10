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Московские электронные сервисы стали лауреатами нацпремии "Приоритет: Цифра–2023"

Московские электронные сервисы стали лауреатами нацпремии "Приоритет: Цифра–2023"

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Московские электронные сервисы стали лауреатами национальной премии в области информационных технологий "Приоритет: Цифра–2023". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, отметив, что электронные сервисы на московском портале в первую очередь помогают жителям решать большое количество задач.

Жюри отметило "Библиотеки Москвы", "Вместе с культурой", "Вывоз ненужных вещей", а также благотворительный сервис. Всего в конкурсе приняли участие около 200 проектов из 48 регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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