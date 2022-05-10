Rutube подвергся крупнейшей кибератаке. Сервис недоступен уже сутки. На данный момент ведутся восстановительные работы. Специалисты уверены, что атака на ресурс была заранее спланирована и тщательно подготовлена.

По мнению некоторых экспертов, слова которых приводят СМИ, кто-то очень хотел помешать Rutube показать парад в честь дня Победы и праздничный салют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

