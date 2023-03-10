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В "СберСпасибо" заявили о проверке информации об утечке данных

В "СберСпасибо" заявили о проверке информации об утечке данных

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В "СберСпасибо" проверяют информацию об утечке данных. О том, что в открытом доступе оказалась личная информация пользователей сервиса, сообщал "Коммерсант".

Это более 50 миллионов строк с номерами телефонов, адресам электронной почты, хешированными номерами банковских карт и другие сведения. Насколько достоверны сообщения о сливе данных, в данный момент устанавливают специалисты.

Как отметили в "СберСпасибо", подобные вбросы информации возникают часто и, как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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