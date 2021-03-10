В Сети обсуждают замедление Twitter Роскомнадзором

Сеть взорвалась мемами по поводу замедления Twitter Роскомнадзором. Особенно после того, как ведомство заявило, что почти у всех операторов оно проходило штатно.

Пользователи в Twitter писали, что не могут работать, потому что их замедлил Роскомнадзор, или сравнивали работу агентства с кадрами из матрицы – в духе slow-motion.

Пиксели – это классика, однако никто из пользователей при действиях Роскомнадзора серьезно не пострадал. К тому же представители ведомства заявили, что не ставят своей задачей полную блокировку, хотя она и возможна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.