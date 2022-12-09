09 декабря, 14:30Происшествия
Новости часа: Сбер восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сбер восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя. Об этом заявила пресс-служба банка.
Сварщики самостоятельно пытались потушить возгорание в OBI. Из-за этого было упущено время, рассказал источник ТАСС.
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и "КамАЗом" в Подмосковье. Об этом сообщило МВД.