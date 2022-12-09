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Новости

09 декабря, 14:30

Происшествия

Новости часа: Сбер восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя

Новости часа: Сбер восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя

Пользователи заявили о сбоях в работе приложений крупных российских банков

Пользователи сообщили о сбое в работе приложения банка "Тинькофф"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сбер восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя. Об этом заявила пресс-служба банка.

Сварщики самостоятельно пытались потушить возгорание в OBI. Из-за этого было упущено время, рассказал источник ТАСС.

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и "КамАЗом" в Подмосковье. Об этом сообщило МВД.

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