Новости часа: Сбер восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сбер восстановил работу мобильного приложения после кратковременного сбоя. Об этом заявила пресс-служба банка.

Сварщики самостоятельно пытались потушить возгорание в OBI. Из-за этого было упущено время, рассказал источник ТАСС.

Три человека пострадали в ДТП с автобусом и "КамАЗом" в Подмосковье. Об этом сообщило МВД.