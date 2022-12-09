Пользователи заявили о сбоях в работе приложений крупных российских банков

Сбой в работе приложений нескольких банков заметили пользователи в пятницу, 9 декабря. Сначала сообщалось, что невозможно открыть приложение "Тинькофф Банка". Потом история повторилась с приложениями Альфа-банка, Райфайзенбанка и Сбера. В некоторых случаях пресс-службы опровергали сообщения.

В частности в Райфайзенбанке заявили, что приложение работает штатно. В Альфа-банке сказали, что это произошло из-за технических работ. В "Тинькофф" сбой подтвердили. В Сбере сообщили, что восстановили работу мобильного приложения после кратковременного сбоя.

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