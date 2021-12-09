Цифровые проекты Москвы получили премию Рунета

Цифровые столичные проекты победили в пяти номинациях премии Рунета.

Особо отмечена работа по использованию технологий компьютерного зрения. Ее создали на базе искусственного интеллекта.

Нейросеть способна на ранних стадиях обнаружить рак, болезни сердца и легких. Особенно система помогла в диагностике ковида. Ее начала внедрять уже в первую волну, и она сразу же доказала эффективность.

В другой номинации – "Образование и кадры" отметили мобильное приложение "Дневник "МЭШ" и виртуальные лаборатории. С помощью последних ученики могут проводить опыты и эксперименты.

Мобильным Дневником пользуются 1,5 миллиона человек, из них 45% – это школьники. Он позволяет не просто следить за расписанием и оценками, но и участвовать в школьных обсуждениях, родителям следить за посещаемостью ребенка, а еще поел ли он. В этом году также запущен новый сервис "Портфолио учащегося". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.