С "Яндексом" судятся из-за сервиса перевода видео

"Яндекс" запустил автоматический перевод видео с английского на русский. Теперь корпорацию обвиняют в использовании чужой идеи.

С компанией судится один из сервисов, который занимается локализацией контента на международных платформах. В иске говорится, что заявление "Яндекса" о том, что их технология машинного перевода уникальна, не соответствует действительности.

Подобные разработки уже велись и в "Яндексе" даже видели презентации конкурентов. Шли переговоры о сотрудничестве, но затем "Яндекс" представил собственный продукт. Суть его в том, что прямо в браузере или мобильном приложении с помощью одной кнопки можно получить синхронный перевод.

Что касается иска, в "Яндексе" все обвинения отрицают, говорят, переговоров никаких они не вели, чужие разработки не использовали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.