В Минцифры предложили собирать биометрические данные россиян без их согласия

В Минцифры предлагают собирать личные данные граждан в "Единую биометрическую систему" без их согласия. Для этого в министерстве разработали поправки к правилам сбора биометрии. Однако некоторые эксперты считают, что в таком случае наполнение базы будет происходить хаотично.

В министерстве сообщили, что все организации, тем не менее, обязаны уведомить клиента о передаче его данных в базу и убедиться в получении этой информации. А гражданин, в свою очередь, может обратиться в "Единую биометрическую систему" и потребовать уничтожить информацию о нем.

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