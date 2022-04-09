Российские разработчики запустили сервис переноса каналов из YouTube в соцсеть "ВКонтакте". Об этом сообщается в официальном сообществе в соцсети.

При этом приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами – для этого оно генерирует уникальный код.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.