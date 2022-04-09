YouTube-канала Госдумы заблокировали из-за законодательства о санкциях и правилах торговли. Такое объяснение дали в Google. В компании подчеркнули, что меры принимаются, если учетная запись нарушает условия обслуживания.

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор, и призвала готовиться к закрытию видеохостинга в России. Когда может быть заблокирован ресурс и смогут ли наши платформы заменить Youtube? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.