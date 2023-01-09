Эксперт прокомментировал возможное отключение смартфонов в РФ

Россиянам могут отключить не только iPhone, но и все смартфоны, которые работают на базе Android. Об этом заявила президент InfoWatch Наталья Касперская. По ее словам, кибервойна вполне реальна в ближайшее время.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал, что гипотетически отключить смартфоны можно. При этом эксперт отметил, что это сложно сделать в реальности, и призвал не паниковать.

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