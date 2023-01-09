Эксперт оценил ситуацию с возможным отключением смартфонов в РФ

Россиянам могут отключить не только iPhone, но и все смартфоны, которые работают на базе Android. Об этом заявила президент InfoWatch Наталья Касперская.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Денис Кусков пояснил, что на любом устройстве есть операционная система и дополнительные программы, которые работают на ее базе. По его словам, если та или иная компания захочет что-то отключить, то она сможет это сделать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.