Новый iPhone можно будет купить в РФ по параллельному импорту

iPhone 14 можно будет купить в России, его планируют поставлять по параллельному импорту. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Некоторые маркетплейсы уже даже открыли предзаказ.

Сколько стоят новые модели? Как долго придется ждать свой iPhone? И не получится ли так, что доставят подделку? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.