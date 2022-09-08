Новый iPhone 14 будет поставляться в РФ по параллельному импорту

iPhone 14 можно будет купить в России, его планируют поставлять по параллельному импорту. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

И некоторые маркетплейсы уже даже открыли предзаказ. Минимальная цена новинки – почти 85 тысяч рублей, за модель с приставкой Pro Max просят почти 170 тысяч.

Новые iPhone, а также часы и беспроводные наушники компания Apple презентовала накануне. У базовых моделей дизайн особо не изменился, но камера стала лучше и добавилась функция стабилизации видео в экстремальных условиях. В смартфонах подороже камеру установили еще лучше и добавили новый процессор.

Кроме того, в верхней части экрана больше нет так называемой "челки", но небольшой вырез остался. Apple также представила новую линейку часов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.