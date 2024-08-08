Эксперт рассказал, чем можно пользоваться для ускорения работы YouTube

По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, единственным проверенным способом, который может ускорить работу YouTube, являются сервисы VPN. Остальные варианты могут оказать дополнительную нагрузку на гаджеты или передать компьютерный вирус.

Также Клименко отметил, что текущие ограничения работы YouTube в России вводятся для того, чтобы стало понятно, куда перераспределятся пользователи и где будут развиваться новые блогеры, если платформу заблокируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.