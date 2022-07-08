Техника Apple появилась в России по схеме параллельного импорта

На полках московских магазинов появились IPhone и MacBook, которые ввезли по утвержденной схеме параллельного импорта. О количестве закупленной техники не сообщалось.

Технику привезли в РФ без разрешения правообладателя. Как это отразилось на ценах и гарантии? Можно ли гаджеты активировать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.