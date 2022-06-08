"Ночная смена": приложение для хранения фотографий в виде калькулятора

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса, моды.

TikTok разразился новым скандалом. Один из пользователей рассказал про секретное приложение для хранения интимных фото. Оно выглядит как калькулятор, но на самом деле это замаскированное хранилище для изображений и видео.

Автор видео заявил, что если вы нашли это приложение в смартфоне своего парня, то он, скорее всего, вам изменяет.