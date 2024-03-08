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08 марта, 09:45

Технологии

"Актуальный репортаж": спецкурсы по изучению работы 3D-принтеров появились в столице

"Актуальный репортаж": спецкурсы по изучению работы 3D-принтеров появились в столице

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Управлять роботами и передовыми технологиями – это навыки, которые востребованы на данный момент. В столице есть специальные курсы, где слушатели осваивают навыки программирования, учатся работать с 3D-принтерами.

Эти курсы являются частью проекта "Московская техническая школа". В 2021 году ее запустило столичное правительство.

Как попасть на такие курсы? И где потом применить полученные знания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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