"Актуальный репортаж": спецкурсы по изучению работы 3D-принтеров появились в столице

Управлять роботами и передовыми технологиями – это навыки, которые востребованы на данный момент. В столице есть специальные курсы, где слушатели осваивают навыки программирования, учатся работать с 3D-принтерами.

Эти курсы являются частью проекта "Московская техническая школа". В 2021 году ее запустило столичное правительство.

Как попасть на такие курсы? И где потом применить полученные знания? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.