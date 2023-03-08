Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Технологии

В России начали продавать активированные за рубежом iPhone

В России начали продавать активированные за рубежом iPhone

"Техно": новые беспроводные очки от Xiaomi

"Актуальный репортаж": день рождения телефона

Украина призвала прекратить продажи российской компьютерной игры Atomic Heart

"Актуальный репортаж": AliExpress перестал продавать дроны российским покупателям

"Техно": новости в мире технологий

"Актуальный репортаж": "Мосфильм" остановил лабораторию по обработке кинопленки

"Техно": новинки в мире техники

США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов стоимостью выше 300 долларов

AliExpress заблокировал продажу потребительских дронов для клиентов из России

В России начали продавать уже активированные за рубежом iPhone. При этом речь не идет о бывших в употреблении устройствах. Распакованные гаджеты позволяют продавцам и не потерять покупателей, и сохранить контракты с Apple.

Компания ушла из РФ и прекратила продажи всех гаджетов в онлайн-магазинах. С теми, кто все же продаёт продукцию Apple в России, могут завершить отношения, поэтому смартфоны активируют в других странах, а затем продают тут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологииэкономикавидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика