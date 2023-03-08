В России начали продавать активированные за рубежом iPhone

В России начали продавать уже активированные за рубежом iPhone. При этом речь не идет о бывших в употреблении устройствах. Распакованные гаджеты позволяют продавцам и не потерять покупателей, и сохранить контракты с Apple.

Компания ушла из РФ и прекратила продажи всех гаджетов в онлайн-магазинах. С теми, кто все же продаёт продукцию Apple в России, могут завершить отношения, поэтому смартфоны активируют в других странах, а затем продают тут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

