Компания Microsoft презентовала поисковик с искусственным интеллектом. Сотрудники компании обещали, что новый Bing даст более точные результаты поиска.

Нововведениями стали интерактивный чат-бот и функция "Сочинение", которая работает как помощник по написанию сообщений, например электронных писем или постов в соцсетях. Она позволяет создавать целые тексты на основе нескольких начальных запросов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.