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Компания Microsoft презентовала поисковик с искусственным интеллектом

Компания Microsoft презентовала поисковик с искусственным интеллектом

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Компания Microsoft презентовала поисковик с искусственным интеллектом. Сотрудники компании обещали, что новый Bing даст более точные результаты поиска.

Нововведениями стали интерактивный чат-бот и функция "Сочинение", которая работает как помощник по написанию сообщений, например электронных писем или постов в соцсетях. Она позволяет создавать целые тексты на основе нескольких начальных запросов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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