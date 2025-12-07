Роскомнадзор заблокировал платформу Roblox из-за опасного контента

Российские школьники на этой неделе столкнулись с блокировкой популярной игровой платформы Roblox. Доступ к ней ограничил Роскомнадзор из-за распространения опасного и противоправного контента.

По данным МВД, с начала года выявлено около тысячи фактов мошенничества в компьютерных играх, и Roblox лидирует по этим показателям. Также причиной блокировки стала активность педофилов, которые использовали платформу для установления контакта с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.