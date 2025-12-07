Пользователи Windows 11 в России столкнулись с массовым сбоем после обновления

Пользователи операционной системы Windows 11 в России столкнулись с критической проблемой после установки нового обновления от Microsoft под номером K. Как сообщается, это обновление приводит к массовому выходу из строя компьютеров, безвозвратно стирая данные с накопителей.

После инсталляции обновления техника становится непригодной для использования. Специалисты настоятельно рекомендуют пользователям, которые ещё не установили это обновление, воздержаться от его загрузки и установки до появления официального исправления от разработчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.