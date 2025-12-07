В Роскомнадзоре рассказали, что не планируют разблокировать Roblox

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки популярной игровой платформы Roblox. Доступ к сервису был ограничен 3 декабря из-за обнаруженных на платформе материалов с пропагандой экстремизма и терроризма.

Внутренняя модерация Roblox не справлялась с контролем подобного контента. Также на платформе регистрировались злоумышленники, которые под видом сверстников знакомились с детьми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.