07 ноября, 07:30

Российские операторы связи начали предлагать доступ к нейросетям

Операторы связи начали предлагать доступ к нейросетям. За доплату абоненты могут с ChatGPT, Claude, Gemini и другими моделями, ранее недоступными в России.

По словам аналитиков, таким образом операторы пытаются удержать клиентов и повысить привлекательность тарифов. Юристы предупреждают, что продажа доступа к западным нейросетям, которые заблокированы в России, может вызвать санкционные риски и претензии со стороны правообладателей. Формально российские законы не запрещают их, но использование обходных схем могут рассматривать как нарушение условий лицензий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

