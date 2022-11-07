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Экономика

Отобраны 216 проектов по импортозамещению промышленного ПО – Чернышенко

Отобраны 216 проектов по импортозамещению промышленного ПО – Чернышенко

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Рабочие группы с участием глав крупных промышленных российских предприятий отобрали и утвердили 216 проектов для импортозамещения программного обеспечения (ПО) в металлургии, машиностроении, электроэнергетике и других отраслях. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках оперативного совещания председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Запорожская область откажется от гривны с 1 января 2023 года. Единственной официальной валютой останется рубль, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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