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Экономика

Новости часа: бизнес РФ инвестирует в импортозамещение ПО более 155 млрд рублей

Новости часа: бизнес РФ инвестирует в импортозамещение ПО более 155 млрд рублей

Минцифры выделит 28 млрд рублей на импортозамещение ПО до конца года

"Ростелеком" планирует выпустить три линейки смартфонов и планшетов

Базы военкоматов планируют подключить к ФНС, ПФР и ЗАГС

На российских прилавках появляются смартфоны, ввезенные по параллельному импорту

Украинским военным отключили связь Starlink

"Сделано в Москве": фотоаппарат "Зенит"

"Яндекс" и "Сбер" представили собственные телевизоры

Трафик отечественного мессенджера "ТамТам" вырос в пять раз

Две модели умных телевизоров Sber поступили в продажу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский бизнес инвестирует в импортозамещение программного обеспечения свыше 155 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех. Об этом сообщил Следственный комитет.

Новую детскую поликлинику открыли в Войковском районе Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

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