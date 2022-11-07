Новости часа: бизнес РФ инвестирует в импортозамещение ПО более 155 млрд рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский бизнес инвестирует в импортозамещение программного обеспечения свыше 155 миллиардов рублей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех. Об этом сообщил Следственный комитет.

Новую детскую поликлинику открыли в Войковском районе Москвы. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.