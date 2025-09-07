Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 09:30

Технологии

Доля ложной информации в ответах чат-ботов выросла до 35%

Доля ложной информации в ответах чат-ботов выросла до 35%

"Новости дня": в Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

Быстрый мобильный интернет теперь доступен в Московской области

Минцифры назвали сервисы с доступом при ограниченном интернете

Быстрый мобильный интернет появился в Подмосковье

Продавцы техники заявили о падении выручки в России

В России выявили схему продажи старых iPhone под видом новых

"Мослекторий": Тимур Чернов – о нанобиотехнологиях

В Москве робот-доставщик проехал перед авто с мигалкой, чтобы тот его пропустил

Подтверждение возраста при помощи биометрии введут на кассах в России осенью

Исследователи зафиксировали резкий рост количества недостоверной информации, распространяемой ведущими чат-ботами.

Согласно анализу, доля ложных утверждений в их ответах за последний год выросла с 18% до 35%. Для этого аналитики протестировали десять популярных ИИ-моделей, задавая им по десять заранее ложных утверждений, касающихся бизнеса, брендов и политических событий. В итоге известные чат-боты отвечали на 100% запросов без достаточной верификации информации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика