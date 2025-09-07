07 сентября, 09:30Технологии
Доля ложной информации в ответах чат-ботов выросла до 35%
Исследователи зафиксировали резкий рост количества недостоверной информации, распространяемой ведущими чат-ботами.
Согласно анализу, доля ложных утверждений в их ответах за последний год выросла с 18% до 35%. Для этого аналитики протестировали десять популярных ИИ-моделей, задавая им по десять заранее ложных утверждений, касающихся бизнеса, брендов и политических событий. В итоге известные чат-боты отвечали на 100% запросов без достаточной верификации информации.
