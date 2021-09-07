Специалисты рассказали о первых результатах федерального проекта "Искусственный интеллект"

7 сентября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция, посвященная запуску механизмов поддержки развития искусственного интеллекта в России. Перед журналистами выступили:



заместитель министра экономического развития Российской Федерации Владислав Федулов;

генеральный директор фонда содействия инновациям Сергей Поляков;

директор по направлению "Искусственный интеллект", директор по развитию АНО "Цифровая экономика" Алексей Сидорюк;

заместитель руководителя аналитического центра при правительстве Российской Федерации, руководитель Центра экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" Сергей Наквасин;

старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.