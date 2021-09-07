В Москве через неделю заработает сервис по продлению QR-кодов после ревакцинации

Москвичам обновят QR-коды после ревакцинации. Через неделю должен заработать специальный сервис.

Отмечается, что код будет генерироваться в день прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной. Срок действия QR-кода будет составлять один год, поэтому ни у кого не должно возникать сложностей с его использованием. Кроме того, сейчас ни одного QR-кода с истекшим сроком нет.

Изначально информационные системы города предусматривают возможность продления кодов. После создания QR-код сразу же приходит в СМС и становится доступен в электронной медицинской карте. Также его можно получить через специальный сервис на портале mos.ru. Данный код используется при посещении мероприятий и учреждений, если это обязательное условие для доступа, например на концерты, выставки и иные события. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.