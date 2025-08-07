Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 августа, 17:15

Технологии

Нейросеть Алиса сгенерировала школьную форму для столичных первоклассниц

Ведущие телеканала Москва 24 решили узнать, какой должна быть современная школьная форма столичных первоклассниц по мнению нейросети Алисы. После отправки соответствующего запроса искусственный интеллект (ИИ) сгенерировал картинку.

Однако, как отметила ведущая Алина Гилева, ИИ немного ошибся и выдал изображение с одиннадцатиклассницей. Девушка на картинке была облачена в строгий серый костюм с брюками и белой рубашкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

технологииобразованиеобществовидеоАлина Гилева

