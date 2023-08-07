12:30Технологии
Более миллиона сим-карт могут заблокировать в РФ из-за неактуальных персональных данных
Более миллиона сим-карт могут заблокировать в России. Роскомнадзор начал требовать у операторов отключать номера абонентов с неактуальными персональными данными.
По данным СМИ, в течение трех дней с момента получения документов абоненту должны сообщить о потенциальной блокировке, затем у владельца номера будет 15 дней, чтобы обновить информацию о себе на "Госуслугах", через приложение оператора или в салоне связи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.