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Технологии

Более миллиона сим-карт могут заблокировать в РФ из-за неактуальных персональных данных

Более миллиона сим-карт могут заблокировать в РФ из-за неактуальных персональных данных

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Более миллиона сим-карт могут заблокировать в России. Роскомнадзор начал требовать у операторов отключать номера абонентов с неактуальными персональными данными.

По данным СМИ, в течение трех дней с момента получения документов абоненту должны сообщить о потенциальной блокировке, затем у владельца номера будет 15 дней, чтобы обновить информацию о себе на "Госуслугах", через приложение оператора или в салоне связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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