Частные предприниматели получат доступ к продажам в "М.Видео" и "Эльдорадо"

"М.Видео" и "Эльдорад"о расширяют поддержку малого и микробизнеса. Теперь на площадки этих крупных маркетплейсов смогут заходить любые частные предприниматели, которые занимаются поставкой техники.

Как это повлияет на рынок? Расширится ли ассортимент? И ждать ли снижения цен? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.