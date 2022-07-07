Сайт IKEA перестал работать. Когда пользователи попытались зайти, то автоматически открывалась только страница ожидания.

С 5 июля в IKEA началась распродажа товаров. Их можно купить, только сделав заказ через сайт компании. Как сообщили в СМИ, хакеры совершили атаку на страницу магазина.

Есть ли те, кто успел оформить заказ? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.