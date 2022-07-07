В российских магазинах появились iPhone и Macbook, ввезенные по параллельному импорту

В продаже появились iPhone и Macbook, которые ввезли по параллельному импорту. Причем купить их можно официально – в магазинах.

Технику привозят в РФ без разрешения правообладателя, а логистика стала сложнее.

Как это отразилось на ценах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.