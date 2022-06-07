Аудиогидом можно воспользоваться в "Аптекарском огороде"

Гулять по "Аптекарскому огороду" теперь можно с личным аудиогидом. Причем экскурсию проведет сам директор сада.

Мобильный цифровой аудиогид с дополненной реальностью запускает компания МТС. Достаточно иметь с собой смартфон и скачать приложение "МТС Live", где можно познакомиться с главными достопримечательностями парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

