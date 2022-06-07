Глава Минцифры рассказал о плане при отключении РФ от европейской интернет-сети

Россия перенаправит интернет-трафик через Азию при отключении Европой от точек обмена. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Территорию у станции БКЛ "Нижегородская" благоустроят, заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Ситилинк" не исключает сужения ассортимента электроники и техники летом.

