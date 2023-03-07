"Актуальный репортаж": день рождения телефона

7 марта отмечается день рождения телефонного аппарата. Патент на него инженер и изобретатель Александр Белл получил 1876 году. Тогда это считалось усовершенствованной моделью телеграфа.

Теперь и про телеграф, и про телефон помнят далеко не все, а таксофоны для младшего поколения стали картинкой из учебника. Но эти устройства все еще существуют даже в Московской области.

Где искать будки из прошлого? Почему некоторые сознательно отказываются от современных средств связи? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.