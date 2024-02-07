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07 февраля, 07:45

Город

Более 6 млн пользователей установили приложение "Моя Москва"

Более 6 млн пользователей установили приложение "Моя Москва"

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

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Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

Собянин рассказал, как приложение "Моя Москва" помогает жителям столицы

У приложения "Моя Москва" появились 1,5 миллиона новых пользователей за 2023 год. Всего данное приложение установили более шести миллионов жителей столицы.

Цифровой помощник включает в себя популярные городские сервисы, например, помимо передачи показаний счетчиков, можно оплатить счета или записаться к врачу. Ежемесячно мобильным приложением пользуется миллион человек, в основном, москвичи от 35 до 44 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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