Более 6 млн пользователей установили приложение "Моя Москва"

У приложения "Моя Москва" появились 1,5 миллиона новых пользователей за 2023 год. Всего данное приложение установили более шести миллионов жителей столицы.

Цифровой помощник включает в себя популярные городские сервисы, например, помимо передачи показаний счетчиков, можно оплатить счета или записаться к врачу. Ежемесячно мобильным приложением пользуется миллион человек, в основном, москвичи от 35 до 44 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.