ВТБ заявил о крупнейшей DDoS-атаке за все время работы банка

ВТБ заявил об идущей из-за рубежа крупнейшей DDoS-атаке на банк. Пресс-служба кредитной организации прокомментировала, что атака носит спланированный и широкомасштабный характер.

Кибератака стала крупнейшей не только в 2022 году, но и за все время работы банка. Специалисты отражают эти удары, однако у клиентов могут возникнуть проблемы при использовании приложения и веб-версии "ВТБ онлайн".

При этом в кредитной организации подчеркнули, что системы банка работают в штатном режиме, а данные клиентов защищены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.