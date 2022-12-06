Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:15

Технологии

ВТБ заявил о крупнейшей DDoS-атаке за все время работы банка

ВТБ заявил о крупнейшей DDoS-атаке за все время работы банка

Новости часа: тела двух мужчин и ребенка извлечены из-под обломков дома в Нижневартовске

Робокот покорил гостей научной выставки в Сочи

Операторы придумали новый способ, как оплатить иностранные сервисы

Компания Маска выразила готовность протестировать мозговой имплант на людях через полгода

Компания Илона Маска планирует вживить человеку чип для управления техникой без помощи рук

Российские инновационные кроссовки с автошнуровкой показали в Сочи

Новости часа: Путин заявил о высокой зависимости России от иностранной приборной базы

Челлендж по рисованию Карлсона с помощью нейросети покорил интернет

Новости часа: Москвичи несут цветы к месту аварии, в которой погибли женщина и ребенок

ВТБ заявил об идущей из-за рубежа крупнейшей DDoS-атаке на банк. Пресс-служба кредитной организации прокомментировала, что атака носит спланированный и широкомасштабный характер.

Кибератака стала крупнейшей не только в 2022 году, но и за все время работы банка. Специалисты отражают эти удары, однако у клиентов могут возникнуть проблемы при использовании приложения и веб-версии "ВТБ онлайн".

При этом в кредитной организации подчеркнули, что системы банка работают в штатном режиме, а данные клиентов защищены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика