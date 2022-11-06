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"Ростелеком" планирует выпустить три линейки смартфонов и планшетов

"Ростелеком" планирует выпустить три линейки смартфонов и планшетов

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"Ростелеком" планирует выпустить три линейки смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы "Аврора", пишет газета "Коммерсант".

В статье уточняется, что без ограничений на рынке импортной техники отечественным производителям будет сложно завоевать торговую сферу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Более 15 тысяч жителей Донбасса пересекли за сутки границу РФ в Ростовской области, рассказали в ФСБ.

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