"Ростелеком" планирует выпустить три линейки смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы "Аврора", пишет газета "Коммерсант".

В статье уточняется, что без ограничений на рынке импортной техники отечественным производителям будет сложно завоевать торговую сферу.

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Более 15 тысяч жителей Донбасса пересекли за сутки границу РФ в Ростовской области, рассказали в ФСБ.

