Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 07:45

Технологии

Роскачество выявило риски использования USB-портов для зарядки в общественных местах

Роскачество выявило риски использования USB-портов для зарядки в общественных местах

Россияне смогут пожаловаться на проблемы с подключением к интернету в доме на "Госуслугах"

Финал городского фестиваля "СПО-Фест" прошел в столичном хабе "Кибердом"

Электрические уборочные машины появились в Москве

"Техно": российские пользователи столкнулись с блокировками и мошенничеством в видеоиграх

Гильдия киноактеров США назвала новые технологии угрозой для индустрии

В Москве завершилась Международная конференция по технологическому предпринимательству

Госдума на один день приняла на работу робота

Российские компании представили 12 эксклюзивных игр на выставке Tokyo Game Show в Японии

Московские разработчики видеоигр приняли участие в выставке Tokyo Game Show в Японии

Эксперты Роскачества выявили риски, связанные с использованием USB-портов для зарядки в общественных местах.

В таких портах может быть установлено оборудование, которое при подключении смартфона будет восприниматься как флеш-накопитель или клавиатура. Это открывает возможность для установки вредоносного программного обеспечения или кражи данных.

Наиболее уязвимыми считаются старые модели смартфонов, которые редко обновляются. Главным индикатором опасности служит запрос на экране устройства о разрешении подключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика