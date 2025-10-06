Роскачество выявило риски использования USB-портов для зарядки в общественных местах

Эксперты Роскачества выявили риски, связанные с использованием USB-портов для зарядки в общественных местах.

В таких портах может быть установлено оборудование, которое при подключении смартфона будет восприниматься как флеш-накопитель или клавиатура. Это открывает возможность для установки вредоносного программного обеспечения или кражи данных.

Наиболее уязвимыми считаются старые модели смартфонов, которые редко обновляются. Главным индикатором опасности служит запрос на экране устройства о разрешении подключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.