Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону пользователя через WhatsАpp

Основатель Telegram Павел Дуров назвал WhatsАpp приложением, которое используется для слежки уже 13 лет. По его словам, мессенджер небезопасен, так как через него хакеры могут получить доступ ко всем данным телефона. Для этого достаточно отправить пользователю вредоносное видео или просто совершить видеозвонок.

Дуров отметил, что об очередной проблеме с безопасностью стало известно на прошлой неделе, благодаря информации, которую раскрыла сама компания WhatsApp. Создатель Telegram посоветовал пользователям держаться от конкурентного мессенджера подальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.